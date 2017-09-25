Глава Красноярского края не писал заявление об увольнении

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Красноярск, 25 сентября. Глава Красноярского края Виктор Толоконский не писал заявление об увольнении и на сегодняшний день находится в своем регионе. Об этом в понедельник сообщил источник в администрации главы региона.

По словам источника, Толоконский не писал никакого заявления. В настоящее время он находится в Красноярске. Также собеседник сообщил, что график у главы региона довольно насыщенный, передает РИА новости.

Напомним, Толоконский был избран главой Красноярского края в 2014 году.

Ранее в СМИ появилась информация относительно того, что Толоконский подал заявление об отставке.