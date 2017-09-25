Пропавший в Прикамье 14-летний подросток вернулся в семью

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Пермь, 25 сентября. Пропавший три дня назад 14-летний подросток из города Добрянка в Пермском крае нашелся живым. Об этом сообщила его мать в социальных сетях.

Напомним, подросток ушел из дома 21 сентября, после чего не вернулся. К поискам была подключена полиция. Спустя три дня мать подростка сообщила о его возвращении.

«Ребята, всем огромное спасибо за помощь и поддержку. Сын жив и это главное», — написала она на своей странице в социальной сети.

Обстоятельства исчезновения подростка и его возвращения остались неизвестными. Ранее его мать настоятельно попросила своих подписчиков не выспрашивать подробности о жизни мальчика.