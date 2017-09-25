Украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск, 25 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки десять раз нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на оборонное ведомство республики, под огнем оказались районы поселка городского типа Фрунзе, села Калиновка, Лозовое, Желобок, Пришиб и Калиново-Борщеватое.

Киевские силовики вели огонь из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23–2, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, а также стрелкового оружия.

Как ранее писала Газета.ru, контактная группа по Донбассу договорилась о «школьном перемирии».