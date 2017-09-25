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Общество
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Украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР
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    Украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

    6:59  25 Сентября 2017
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    Украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

    Луганск, 25 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки десять раз нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

    Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на оборонное ведомство республики,  под огнем оказались районы поселка городского типа Фрунзе, села Калиновка, Лозовое, Желобок, Пришиб и Калиново-Борщеватое.

    Киевские силовики вели огонь из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23–2, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, а также  стрелкового оружия.

    Как ранее писала Газета.ru, контактная группа по Донбассу договорилась о «школьном перемирии». 

    Украинские силовики за сутки 10 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #всу #донбасс #лнр
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