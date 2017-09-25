Глава МИД Ирана назвал оскорбительным введение запрета на въезд иранцев в США

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Тегеран, 25 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал введение нового запрета на въезд в Соединенные Штаты Америки для граждан восьми государств, в том числе иранцев. Он написал об этом в Twitter.

Trump’s fake empathy for Iranians rings ever more hollow, with his new and even more offensive travel ban against such outstanding citizens. — Javad Zarif (@JZarif) September 25, 2017

По его словам, исходя из таких мер «поддельное сочувствие Трампа (президент США Дональд Трамп – прим. ред.) к иранцам звучит еще более неискренне». Он назвал запрет «оскорбительным ограничением против такого выдающегося народа».

Напомним, как писала Газета.ru, Вашингтон принял решение расширить перечень государств, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Кроме Ирана, эти меры коснулись Ливии, КНДР, Чада, Сирии, Йемена, Венесуэлы, Сомали.