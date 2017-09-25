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Общество
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Политика
Глава МИД Ирана назвал оскорбительным введение запрета на въезд иранцев в США
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    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным введение запрета на въезд иранцев в США

    6:50  25 Сентября 2017
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    Глава МИД Ирана назвал оскорбительным введение запрета на въезд иранцев в США

    Тегеран, 25 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал введение нового запрета на въезд в Соединенные Штаты Америки для граждан восьми государств, в том числе иранцев. Он написал об этом в Twitter.

    По его словам, исходя из таких мер «поддельное сочувствие Трампа (президент США Дональд Трамп – прим. ред.) к иранцам звучит еще более неискренне». Он назвал запрет «оскорбительным ограничением против такого выдающегося народа».

    Напомним, как писала Газета.ru, Вашингтон принял решение расширить перечень государств, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Кроме Ирана, эти меры коснулись Ливии, КНДР, Чада, Сирии, Йемена, Венесуэлы, Сомали. 

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #иран
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