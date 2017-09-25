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Память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова почтят на Сахалине
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    Память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова почтят на Сахалине

    6:41  25 Сентября 2017
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    Память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова почтят на Сахалине

    Южно-Сахалинск, 25 сентября. На Сахалине почтят память погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом сообщает РИА Новости.

    Акция памяти состоится в 19.30 по местному времени (11.30 мск) в Южно-Сахалинске.

    По данным издания, Валерий Асапов командовал единственной в составе вооруженных сил РФ 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией. Штаб дивизии расположен на острове Итуруп в поселке Горячие Ключи в Сахалинской области. Позже Асапов возглавил дислоцированный на Сахалине 68-й армейский корпус.

    Напомним, генерал-лейтенант ВС России Валерий Асапов погиб в результате минометного обстрела террористами ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). Генерал-лейтенант был старшим в группе российских консультантов, помогавших сирийским военным планировать операцию по освобождению Дейр эз-Зора. В момент обстрела Валерий Асапов находился в командном пункте сирийских войск, сообщает RT.

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    Автор: Алексей Громов
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