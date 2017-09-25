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Общество
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Политика
САР вернет контроль над 100% нефтяных месторождений в октябре — посол
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    САР вернет контроль над 100% нефтяных месторождений в октябре — посол

    6:40  25 Сентября 2017  /обновлено: 6:57  25 Сентября 2017
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    САР вернет контроль над 100% нефтяными месторождениями в октябре — посол

    Пекин, 25 сентября. Правительство Сирии до конца следующего месяца может получить полный контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями в стране.

    Об этом рассказал посол Сирийской Арабской Республики в Китае Имад Мустафа изданию Global Times.

    По его словам, в течение двух последних месяцев Сирия получила контроль над большинством крупных нефтяных месторождений. Посол выразил уверенность в том, что к концу следующего месяца 100% нефтяных и газовых месторождений будут под контролем правительства Сирии.

    Напомним, как писала Газета.ru, посол также добавил, что правительство САР разрабатывает проекты по послевоенному восстановлению страны.

    САР вернет контроль над 100% нефтяными месторождениями в октябре — посол

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    Автор: Алия Садыкова
    #нефть #сирия
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