Военнослужащие РФ доставили более двух тонн гумпомощи в поселок Телль-Асус

Телль-Асус (Сирия), 25 сентября. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в поселок Телль-Асус в провинции Алеппо, сообщил представитель ЦПВС Сослан Цебоев.

«Сел много бедных, мы с местными властями ездим, заранее выбираем населенный пункт. Смотрим, как люди живут, кто недавно вернулся в свои дома. Потом везем туда гуманитарную помощь. Сегодня более двух тонн привезли», — сказал Цебоев.