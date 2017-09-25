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Общество
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Политика
Сирия: Спецпосланник КНР по САР считает, что зоны деэскалации должны быть временными
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    Сирия: Спецпосланник КНР по САР считает, что зоны деэскалации должны быть временными

    6:16  25 Сентября 2017
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    Сирия: Спецпосланник КНР по САР считает, что зоны деэскалации должны быть временными

    Пекин, 25 сентября. Установление зон деэскалации способствует политическому урегулированию в Сирии, но эта мера должна стать временной, чтобы не привести к разделению страны. Об этом заявил спецпосланник КНР по Сирийской Арабской Республике (САР) Се Сяоянь.

    Спецпосланник отметил, что создание зон деэскалации говорит о стремлении международного сообщества разрешить противоречия участников конфликта и ускорить политический процесс урегулирования в Сирии. Также Се Сяоянь заявил, что «установление зон деэскалации должно быть временным и не должно вести к разделению Сирии».

    Кроме того, спецпосланник КНР рассказал о надежде на намеченный на октябрь новый раунд женевских переговоров. По словам Се Сяояня, некоторые страны скорректировали свою позицию относительно ситуации в Сирии, что положительно скажется на процессе политического урегулирования в республике.

    «Мы отметили, что некоторые страны скорректировали свою позицию по сирийскому вопросу. На мой взгляд, это представляет хорошую возможность продвинуть вперед политическое урегулирование», — заявил спецпосланник правительства КНР.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #кнр #зоны деэскалации
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