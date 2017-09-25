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Политика
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Новости Сирии
Военные РФ развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус
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    Военные РФ развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус

    6:19  25 Сентября 2017
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    Больница в Алеппо

    Телль-Асус (Сирия), 25 сентября. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус в провинции Алеппо, сообщил начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов.

    «На сегодняшний день, как показала практика работы в данном районе, большая часть пациентов — это люди с обезвоживанием, это инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Многие дети болеют ангиной. К нам привозят много детей и пожилых людей», — сказал Смирнов.

    Он пояснил, что ближайшая больница расположена в двадцати километрах от поселка, в котором сейчас нет даже аптеки, поэтому каждому обратившемуся выдается набор из самых необходимых лекарств.

    Раньше, когда поселок контролировали боевики «Исламского государства», они силой гражданское население в Телль-Асусе, говорят местные жители.

    «Боевики издевались над нами. Жаль, что мы не успели оказать ребенку помощь вовремя», — рассказала местная жительница Муне Масшабе, у ее пятилетней внучки отказали ноги после издевательств террористов ИГ.

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    Автор: Олег Сорокин
    #россия #сирия #алеппо
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