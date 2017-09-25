Военные РФ развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус
Телль-Асус (Сирия), 25 сентября. Военнослужащие РФ из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус в провинции Алеппо, сообщил начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов.
«На сегодняшний день, как показала практика работы в данном районе, большая часть пациентов — это люди с обезвоживанием, это инфекции, заболевания желудочно-кишечного тракта. Многие дети болеют ангиной. К нам привозят много детей и пожилых людей», — сказал Смирнов.
Он пояснил, что ближайшая больница расположена в двадцати километрах от поселка, в котором сейчас нет даже аптеки, поэтому каждому обратившемуся выдается набор из самых необходимых лекарств.
Раньше, когда поселок контролировали боевики «Исламского государства», они силой гражданское население в Телль-Асусе, говорят местные жители.
«Боевики издевались над нами. Жаль, что мы не успели оказать ребенку помощь вовремя», — рассказала местная жительница Муне Масшабе, у ее пятилетней внучки отказали ноги после издевательств террористов ИГ.