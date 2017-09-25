Очевидцы сняли играющих на дереве медвежат под Красноярском

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Красноярск, 25 сентября. Посетители придорожного кафе под Красноярском сняли на видео забравшихся на дерево медвежат. Запись с животными размещена в сервисе YouTube.

По данным местных СМИ, запись сделана в районе Красноярской ГЭС. Авторы видео утверждают, что не видели, как медвежата оказались на дереве. Не исключено, что рядом с малышами находилась взрослая медведица.

Напомним, при виде крупного хищника необходимо соблюдать осторожность, нередко такие встречи заканчиваются трагедией. Ранее сообщалось о нападении медведя на игравшего на улице одного из поселков Красноярского края шестилетнего мальчика. Подоспевшие взрослые застрелили животное, но спасти ребенка уже не удалось, сообщает RT.