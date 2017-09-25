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Политика
СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России
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    СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

    7:01  25 Сентября 2017
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    СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

    Москва, 25 сентября. Главы 10 регионов России могут досрочно уйти в отставку в начале недели. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента сообщает «Коммерсантъ».

    По данным издания, досрочно в отставку могут уйти губернаторы Ивановской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Мурманской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Алтайского и Красноярского краев. Также покинуть пост могут главы одного или двух северокавказских регионов, где губернаторы выбирают местные законодательные собрания из представленных президентом кандидатур.

    В газете отмечают, что в России сложилась практика смены сразу нескольких глав регионов в один день, либо отставки губернаторов по одному ежедневно. Также издание напоминает, что в списке может оказаться глава субъекта, по которому в итоге не будет принято кадровое решение.

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    Автор: Виталий Малясев
    #россия #отставка #губернатор #регионы
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