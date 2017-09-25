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Новости Сирии
Россия отправила в Сирию более 4 тысяч тонн стройматериалов
Новости Сирии
Россия отправила в Сирию более 4 тысяч тонн стройматериалов
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    Россия отправила в Сирию более 4 тысяч тонн стройматериалов

    5:38  25 Сентября 2017
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    Правительство России отправило в Сирию более 4 тыс. тонн стройматериалов

    Сирия, 25 сентября. Правительство России отправило в Сирию более 4 тыс. тонн стройматериалов, а также специальную строительную технику для восстановления инфраструктуры освобожденных от террористов ИГ городов, сообщило Министерство обороны РФ.

    «Морским транспортом в Сирийскую Арабскую Республику отправлены строительная техника, оборудование и материалы для восстановления автомобильных и железных дорог, водо- трубопроводов, линий электроснабжения, системы телефонной и телеграфной связи, больниц, школ и социальных объектов», — сообщает МО РФ.

    В пресс-службе МО РФ уточнили, что в Сирию морским транспортом доставляются более 40 единиц строительной техники, в том числе бульдозеры, экскаваторы и краны, а также свыше 2 тыс. тонн металлических труб, сотни километров высоковольтных и оптиковолоконных проводов и строительные материалы для больниц, школ и других социальных объектов.

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    Автор: Олег Сорокин
    #россия #сирия
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