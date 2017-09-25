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Иномарку разорвало на части в страшном ДТП в Барнауле
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    Иномарку разорвало на части в страшном ДТП в Барнауле

    5:19  25 Сентября 2017
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    Иномарку разорвало на части в страшном ДТП в Барнауле

    Барнаул, 25 сентября. Два легковых автомобиля превратились в груду металла в результате страшного ДТП в Барнауле. Об этом сообщают местные СМИ.

    Авария произошла 24 сентября на Змеиногорском тракте. При лобовом столкновении две иномарки превратились в груду металла. Фотографии с места страшного ДТП публикует паблик «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте». По свидетельствам очевидцев, пострадавших в аварии доставили в больницу. Погибших нет.

    Иномарку разорвало на части в страшном ДТП в Барнауле

    Напомним, ранее стало известно о ДТП с участием патрульной машины на Нахимовском проспекте Москвы. По предварительным данным в аварии пострадали четыре человека, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #барнаул
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