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В США ввели новые ограничения на въезд для иностранных граждан
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    В США ввели новые ограничения на въезд для иностранных граждан

    7:07  25 Сентября 2017
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    В США ввели новые ограничения на въезд для иностранных граждан

    Вашингтон, 25 сентября. Белый дом обновил список стран, гражданам которых будет ограничен въезд на территорию США. Соответствующий указ подписал накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Ограничения продолжат действовать для граждан Ирана, Сирии, Йемена, Сомали и Ливии. Новыми в списке оказались КНДР, Чад и Венесуэла. В отношении граждан этих стран ограничения начнут действовать с 18 октября. Покинул «запретный список» Судан, ранее ограничения сняли для граждан Ирака.

    Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter заявил о необходимости расширения и ужесточения ограничений на въезд в страну. Но глава Белого дома посетовал, что это было бы не политкорректно, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дональд трамп #сша #въезд #ограничения
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