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Убившую двух приемных детей воспитательницу осудили в Хакасии
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    Убившую двух приемных детей воспитательницу осудили в Хакасии

    4:45  25 Сентября 2017
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    Убившую двух приемных детей воспитательницу осудили в Хакасии

    Абакан, 25 сентября. В Хакасии суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима воспитательницу, убившую двух усыновленных малышей. Об этом сообщает «Пятый канал».

    По данным телеканала, женщину признали виновной в убийстве двух усыновленных мальчиков двух и четырехлетнего возраста. Первое убийство воспитательница совершила в 2005 году. Тогда смерть ребенка сочли несчастным случаем, посчитав, что двухгодовалый малыш сам упал с кровати и сильно ударился головой. В 2006 году семье произошел очередной «несчастный случай». На этот раз надышавшись опилками из кошачьего туалета задохнулся четырехлетний приемный сын воспитательницы.

    Позже другие дети женщины рассказали соседям о происходящем в семье. Правоохранительные органы выяснили, что причиной смерти обоих малышей стало убийство.

    Напомним, ранее стало известно, что четырехкратный чемпион СССР по хоккею Виктор Толмачев был найден 24 сентября убитым в собственной квартире. Причиной смерти стали семь ножевых ранений, сообщает RT.

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    Автор: Виталий Малясев
    #дети #убийство #хакасия
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