Вертолет санитарной авиации вылетел на место обрушения моста в Забайкалье

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Чита, 25 сентября. На место обрушения железнодорожного моста в Могочинском районе Забайкальского края вылетел вертолет санавиации из Читы. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «Забмедиа».

По данным ведомства, один из пострадавших в результате обрушения моста находится в тяжелом состоянии, его жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

«Сегодня туда вылетел борт санациации: травматолог, анестезиологи и сестра-анастезиолог. Пока они на месте будут оказывать медицинскую помощь», — сообщил представитель министерства.

Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, уточняет издание.

Обрушение железнодорожного моста произошло днем 24 сентября на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Погибли два человека, в том числе начальник участка, еще два человека получили серьезные травмы.

Напомним, месяцем ранее обрушение моста произошло во Владимирской области. Тогда травмы получили два человека, сообщает Газета.ru.