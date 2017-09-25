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Вертолет санитарной авиации вылетел на место обрушения моста в Забайкалье
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    Вертолет санитарной авиации вылетел на место обрушения моста в Забайкалье

    4:20  25 Сентября 2017
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    Вертолет санитарной авиации вылетел на место обрушения моста в Забайкалье

    Чита, 25 сентября. На место обрушения железнодорожного моста в Могочинском районе Забайкальского края вылетел вертолет санавиации из Читы. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает «Забмедиа».

    По данным ведомства, один из пострадавших в результате обрушения моста находится в тяжелом состоянии, его жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

    «Сегодня туда вылетел борт санациации: травматолог, анестезиологи и сестра-анастезиолог. Пока они на месте будут оказывать медицинскую помощь», — сообщил представитель министерства.

    Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу, уточняет издание.

    Обрушение железнодорожного моста произошло днем 24 сентября на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Погибли два человека, в том числе начальник участка, еще два человека получили серьезные травмы.

    Напомним, месяцем ранее обрушение моста произошло во Владимирской области. Тогда травмы получили два человека, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #обрушение #мост #забайкалье
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