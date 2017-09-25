В Кузбассе во время ночной поездки разбился мотоциклист

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Кемерово, 25 сентября. Молодой житель Кемеровской области во время ночной поездки попал в смертельное ДТП. Об этом сообщают местные СМИ.

Страшная авария произошла в ночь на 25 сентября. Молодой человек не справился с управлением мотоциклом и упал во время движения. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

Напомним, ранее в районе Анапы в Краснодарском крае при схожих обстоятельствах погиб мотоциклист. По данным RT, 46-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki ZZR 1400A, врезался в дорожное ограждение и получил серьезные травмы. Мотоциклист скончался в карете скорой помощи.