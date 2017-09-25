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В Иркутске погиб слесарь, чистивший двигатель самодельным паровым агрегатом
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    В Иркутске погиб слесарь, чистивший двигатель самодельным паровым агрегатом

    3:41  25 Сентября 2017
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    В Иркутске погиб слесарь, чистивший двигатель самодельным паровым агрегатом

    Иркутск, 25 сентября. На одном из иркутских предприятий погиб во время чистки автомобильного двигателя самодельным инструментом погиб мужчина. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

    По данным ведомства, мужчина погиб 18 сентября на производственной базе одного из предприятий Иркутска. Мужчина использовал для чистки двигателей самодельный паровой инструмент. Во время работы произошел разрыв емкости с водой, находившийся рядом мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. На место трагедии оперативно выехали представители правоохранительных органов, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Следователи отмечают, что погибший не был связан официальными трудовыми отношениями с предприятием, на производственной базе которого произошел несчастный случай. В рамках проверки сотрудники СУ СК РФ по Иркутской области дадут правовую оценку действиям должностных лиц и примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Автор: Виталий Малясев
    #иркутск #рабочие #погибший
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