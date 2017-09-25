МЧС предупредило жителей Иркутской области и Бурятии о снегопадах и усилении ветра

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Иркутск, 25 сентября. Экстренные службы предупредили жителей Иркутской области и Бурятии о снегопаде и усилении ветра. Соответствующие сообщения распространили ГУ МЧС обоих регионов.

По данным спасателей, 25 сентября на берегу озера Байкал в Иркутской области ожидается усиление ветра до 30 — 35 м/с. В центральных и южных районах региона ветер будет достигать скорости 20 — 25 м/с, на западе области — до 18 м/с. Местами ожидаются сильные дожди и мокрый снег.

В Бурятии синоптики прогнозируют снижение температуры на 8 — 10 градусов и усиление ветра до 24 м/с. Местами выпадет снег.