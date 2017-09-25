СМИ уличили зятя Трампа в использовании личного почтового ящика в служебных целях

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Вашингтон, 25 сентября. Зять и старший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использовал личную почту для служебной переписки с другими членами администрации Белого дома. Об этом сообщает Politico.

По заверению юриста Кушнера Эбби Лоуэл, советник президента не инициировал переписки с коллегами с личного почтового ящика, а лишь отвечал с него на входящие письма. В сообщениях, в основном, содержались ссылки на новости. Всего с личного почтового ящика Кушнер отправил не более 100 служебных электронных писем, отметила Лоуэл.

Напомним, во время предвыборной компании штаб президента США Дональда Трампа активно критиковал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон за использование личного почтового ящика в служебных целях с 2009 по 2013 год, когда она занимала пост госсекретаря. Трамп и его сторонники утверждали, что использование личного почтового ящика ставило под угрозу утечки важные данные и позволяло Клинтон бесследно уничтожать нежелательные сообщения.

Федеральное бюро расследований США не нашло оснований для привлечения Клинтон к ответственности.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что юристы Дональда Трампа пытались отправить Джареда Кушнера в отставку за связи с Россией. Президент США отказался увольнять советника и зятя, вскоре команда его юристов была расформирована, сообщает Газета.ru.