Сирия новости 25 сентября 07.00: Альянс арабских племен призвал остановить экспансию курдов, ИГ использует мирных жителей Ракки в качестве живого щита

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Сирия, 25 сентября. Альянс арабских и туркменских племен призвал остановить экспансию курдов в САР, ИГ использует мирных жителей Ракки в качестве живого щита. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками с юга провинции Идлиб.

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе города Саракиб и населенного пункта Аль-Тамана в провинции Идлиб, нанесли авиаудары по позициям боевиков в городах Мурек, Аль-Латамина и населенном пункте Латмин в провинции Хама.

Международная коалиция во главе с США: нанесла авиаудары по городу Сувар, расположенному к востоку от Дейр эз-Зора и уничтожила машину ИГ в населенном пункте Болейл к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: атаковало позиции САА к северу от населенного пункта Хумайма на востоке провинции Хомс, вернуло контроль над частью квартала Аль-Фирдус в городе Ракка, окружило пытавшихся сбежать жителей на футбольном поле в центре города Ракка и теперь использует их в качестве живого щита.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MorocanArab) один из источников, террористы ИГ атаковали позиции САА к северу от населенного пункта Хумайма на востоке провинции.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства» населенных пунктов внутри «Акербатского котла».

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Deir ez-Zor 24, ВВС коалиции США нанесли несколько авиаударов по городу Сувар, расположенному к востоку от столицы провинции, а также уничтожили машину ИГ в населенном пункте Болейл к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Альянс арабских и туркменских племен призвал Турцию и других остановить экспансию курдов в провинциях Дейр эз-Зор, Ракка и Хасака, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам удалось форсировать Евфрат и перебросить часть сил на левый берег. Как отмечают военные эксперты, силы Башара Асада встретят здесь ожесточенное сопротивление со стороны террористов.

Также сообщается, что правительственные силы продолжают освобождать от боевиков городские кварталы Дейр эз-Зора. В данный момент идут бои в районе Хавиджат Сакр.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков — не подпадающих под договор о зонах деэскалации — в районе города Саракиб и населенного пункта Аль-Тамана, расположенного к востоку от города Хан-Шейхун.

Боевики с юга провинции обстреляли позиции САА на севере провинции Хама, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AlqalaamENG) один из источников.

Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции.

По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры», а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@HusamHammoud) один из источников, террористы ИГ вернули контроль над частью квартала Аль-Фирдус в городе Ракка.

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, террористы ИГ окружили пытавшихся сбежать жителей на футбольном поле в центре города Ракка и теперь используют их в качестве живого щита.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков — не подпадающих под договор о зонах деэскалации — в районе городов Мурек, Аль-Латамина и населенного пункта Латмин на севере провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников.

Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, ВВС Ирака атаковали штабы ИГ в городе Аль-Рашад на юге провинции Киркук.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа в провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.