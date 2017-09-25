Сирия: ВКС РФ атаковали террористов в провинции Алеппо

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Дамаск, 25 сентября. Российская военная авиация атаковала позиции террористов формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает «Аль-Масдар» со ссылкой на собственный военный источник.

Уточняется, что ВКС РФ нанесли удар по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам» впервые за пять месяцев. Следует отметить, что данная группировка взаимодействует с запрещенным в России террористическим формированием «Джебхат ан-Нусра».

Ранее сообщалось о продвижении конвоя «Тахрир аш-Шам» к Атме.