Путин заявил о реструктуризации долгов регионов России

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Москва, 25 сентября. Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы реструктуризации задолженностей регионов страны перед федеральным бюджетом.

По словам Путина, крупные долги не позволяют вести эффективное хозяйствование многим субъектам федерации. Более того, задолженность ряда регионов превышает собственные доходы.

«За счет освобожденных средств появится возможность вкладывать в строительство больниц, детских садов, объектов транспортной структуры и т. д.», — сказал Путин.

Накануне эксперт Газета.ru высказался в пользу сглаживания экономического неравенства между Москвой и другими регионами России.