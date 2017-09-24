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Сирия: более 2800 мирных жителей погибли в ходе авиаударов коалиции США за три года
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    Сирия: более 2800 мирных жителей погибли в ходе авиаударов коалиции США за три года

    23:49  24 Сентября 2017
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    Сирия: более 2800 мирных жителей погибли в ходе авиаударов коалиции США за три года

    Вашингтон, 24 сентября. В результате авиаударов коалиции во главе с США в Сирии погибли более 2800 мирных жителей на протяжении трех лет. Таковы данные британской мониторинговой группы по правам человека в Сирии.

    Организация утверждает, что при борьбе с террористами силы международной коалиции ведут обстрелы жилых кварталов. Этим объясняется столь значительное количество жертв среди мирного населения.

    Кроме того, многие сирийцы получили серьезные травмы, в том числе утратили конечности, — указывает SOHR.

    Накануне МИД Сирии заявил, что в результате ударов коалиции США погибло больше мирных жителей, чем террористов.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #коалиция сша #мирные жители #авиацдары
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