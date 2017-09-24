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Россия
Генпрокуратура РФ назвала самые опасные регионы России
Россия
Генпрокуратура РФ назвала самые опасные регионы России
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    Генпрокуратура РФ назвала самые опасные регионы России

    23:35  24 Сентября 2017
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    Генпрокуратура РФ назвала самые опасные регионы России

    Москва, 24 сентября. Генеральная прокуратура России назвала регионы Российской Федерации с наиболее высоким уровнем преступности. Соответствующая информация опубликована на правовом портале правоохранительного органа.

    Как и в предыдущие годы, на первом месте оказалась Москва. В первой половине 2017-го года в столице была зафиксирована 71 тысяча преступлений.

    Второе место за Московской областью. Аналогичный показатель составил здесь 43 668. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где зафиксировали 33 492 преступления. Во всех регионах страны наблюдается снижения общего количества преступных деяний.

    Ранее СК РФ раскрыл некоторые подробности убийства хоккеиста Толмачева. Об этом писала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #прокуратура #преступность #опасные регионы
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