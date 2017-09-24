Ростовская область вошла в топ-10 по уровню преступности в России

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Ростов-на-Дону, 24 сентября. Ростовская область оказалась на шестой позиции по уровню преступности в России. Об этом свидетельствуют данные портала правовой статистики генеральной прокуратуры России.

Следует отметить, что на протяжении последних лет Ростовская область неизменно ухудшает свои позиции по уровню преступности относительно других регионов. В 2012-м году она занимала 14-ю позиции.

Тем не менее, количество преступных деяний все же сократилось на 5,5% по сравнению с 2016-м годом. Всего зарегистрировано 34 106 преступлений.

Ранее сообщалось о значительном уменьшении количества преступлений террористической направленности в России.