Со счетов топ-менеджеров «Открытия» списали деньги в пользу банка

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Москва, 24 сентября. Все средства с личных счетов топ-менеджеров «Открытия» были списаны в пользу банка. Об этом сообщил управляющий директор финансово-кредитной организации Александр Дмитриев.

«Прекращение обязательств банка «ФК Открытие» перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в рамках участия Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что ЦБ Российской Федерации утвердил план своего участия в санации банка «Открытие».