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Минобороны РФ: Асапов помогал в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора
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    Минобороны РФ: Асапов помогал в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора

    21:49  24 Сентября 2017  /обновлено: 22:03  24 Сентября 2017
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    Минобороны РФ: Асапов помогал в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора

    Москва, 24 сентября. Погибший на территории Сирии генерал-лейтенант Валерий Асапов помогал сирийскому командованию в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    Асапов был смертельно ранен в результате внезапного минометного обстрела, который был организован боевиками так называемого «Исламского государства».

    «Генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор», — указано в заявлении ведомства.

    Он также посмертно представлен к высокой госнаграде.

    Ранее стало известно о том, что террористы в провинции Дейр эз-Зор используют американскую военную технику.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #асапов
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