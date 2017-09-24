Эксперт объяснил, зачем США взаимодействуют с ИГИЛ в Сирии
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Москва, 24 сентября. Соединенные Штаты взаимодействуют с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» , чтобы обеспечить продвижение «Сирийских демократических сил» (SDF) в направлении Дейр эз-Зора. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.
По мнению Мураховского, США действуют таким образом, чтобы опередить сирийские правительственные войска.
«Они хотят использовать этот фактор в мирных переговорах. Эта работа на перспективу, но не столь дальнюю. Силы ИГИЛ в Дейр эз-Зоре вскоре будут разгромлены», — заключил эксперт.
Накануне сообщалось о контрнаступлении ИГИЛ в Дейр эз-Зоре.