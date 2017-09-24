Один человек погиб в результате стрельбы в штате Теннесси

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Вашингтон, 24 сентября. В результате стрельбы в церкви в штате Теннесси погиб один человек. Об этом журналистам в воскресенье сообщили официальные представители пожарной охраны города Нэшвилл.

Инцидент произошел в одном из пригородных районов. Согласно предварительным данным, еще семь человек были ранены.

Непосредственно злоумышленник также получил ранение и был задержан.