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Происшествия
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Один человек погиб в результате стрельбы в штате Теннесси
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    Один человек погиб в результате стрельбы в штате Теннесси

    21:50  24 Сентября 2017
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    Один человек погиб в результате стрельбы в штате Теннесси

    Вашингтон, 24 сентября. В результате стрельбы в церкви в штате Теннесси погиб один человек. Об этом журналистам в воскресенье сообщили официальные представители пожарной охраны города Нэшвилл.

    Инцидент произошел в одном из пригородных районов. Согласно предварительным данным, еще семь человек были ранены.

    Непосредственно злоумышленник также получил ранение и был задержан.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша
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