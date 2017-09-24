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Официант отказался обслуживать и зарезал белоруса в Турции
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    Официант отказался обслуживать и зарезал белоруса в Турции

    21:24  24 Сентября 2017
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    Официант отказался обслуживать и зарезал белоруса в Турции

    Анкара, 24 сентября. Официант в одном из отелей турецкого города Мармарис отказался обслуживать туриста из Белоруссии и зарезал его.

    28-летний гражданин Белоруссии Виктор Халадко пришел в бар, когда заведение было уже закрыто. Он потребовал, чтобы его обслужили. После отказа завязалась драка. Официант нанес неприятелю несколько ножевых ранений, от которых Халадко вскоре скончался.

    Злоумышленник задержан. В ближайшее время будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

    Накануне сообщалось о нападении с ножом на отделение банка в Казани.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #турция #мармарис #бар #официант #белорус #ножевое нападение
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