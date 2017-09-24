Лидер СДПГ признал поражение на выборах в Германии
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Берлин, 24 сентября. Мартин Шульц намерен остаться на посту главы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после поражения на выборах в Бундестаг.
«Это горькое поражение. Это драматичный день для нас, для немецкой демократии», — отметил Шульц.
По словам политика, представители СДПГ собираются уйти в оппозицию.
BREAKING: German election: Center-left challenger Martin Schulz concedes defeat.— The Associated Press (@AP) September 24, 2017
Согласно предварительным данным, на парламентских выборах Социал-демократическая партия Германии набирает около 20,8% голосов.