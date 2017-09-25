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Сирия, 25 сентября. Силы США замечены на позициях ИГИЛ в Дейр эз-Зоре. Группировка сил РФ в САР понесла потери в результате обстрела ИГ. Боевики ССА** сформировали новую коалицию оппозиционных группировок для участия в битве за Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты вблизи районов Аль-Хувейка, Ар-Рашидия и Хатла в Дейр эз-Зоре; совершили авианалеты на позиции «Тахрир Аш-Шам» в провинции Идлиб; атаковали укрепрайоны «Нусры»*** на северных окраинах Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишились бульдозера в результате обстрела «Тахрир Аш-Шам» в Восточной Гуте; нанесли авиаудары по опорным пунктам «Нусры» к северо-западу от Алеппо; направили подкрепление NDF****** в северную часть Хамы.

«Исламское государство»: утратило четыре населенных пункта к востоку от Хомса; обстреляло город Саламия на востоке Хамы; потеряло населенный пункт Аз-Заб в провинции Киркук в Ираке; организовало взрыв в южной части Киркука.

Сирийская свободная армия (ССА): создала новый военный штаб для борьбы с ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила столкновения с САА в районе Восточной Гуты; обстреляла жилой квартал Дамаска.

«Джейш Аль-Ислам»*****: возобновила вооруженные стычки с «Нусрой» и «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска.

«Файлак Аш-Шам»: завершила подготовку новой партии боевиков в провинции Алеппо; обстреляла позиции САА близ аэропорта «Аль-Найраб» в городе Алеппо.

Курды: потеряли 12 бойцов РПК в результате снайперских обстрелов ИГ в Ракке.

Международная коалиция: продолжила оказывать авиационную поддержку курдам в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В районе Восточной Гуты продолжилось противостояние между группировками вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» с одной стороны и силами Башара Асада с другой. В результате артобстрела радикалов был ликвидирован бульдозер сирийской армии. Кроме того, под ударами боевиков оказался жилой квартал столицы, в результате чего погиб местный житель. Войска САР, в свою очередь, открывали огонь по позициям исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма, а также близ города Дума, передавал местный источник в сети Twitter (ain_tarma).

Кроме того, отмечались столкновения между вышеупомянутыми антиправительственными формированиями и организацией «Джейш Аль-Ислам» недалеко от трассы, пролегающей между населенными пунктами Мисраба и Хаммурия на северо-востоке от столицы. О потерях сторон не сообщалось.

Как передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR), в район городов Мисраба, Мадира и Хараста прибыл гуманитарный конвой.

Провинция Алеппо

После того как новая партия боевиков исламистской организации «Файлак Аш-Шам» прошла подготовку в тренировочном лагере исламистов, от оппозиционных источников поступили сообщения о том, что силы группировки атаковали опорные пункты правительственной армии недалеко от аэропорта «Аль-Найраб» в предместьях Алеппо. О нанесенном САА уроне, тем не менее, не сообщалось.

В свою очередь, сирийские военные самолеты ударили по укрепрайонам боевиков близ населенных пунктов Кафр Халеб и Кафр Хамра, передавал Twitter-канал (AnasAlhage).

Провинция Хомс

К востоку от Хомса сирийские подразделения при поддержке ВКС РФ и проасадовских ополчений отбили у радикалов «Исламского государства» четыре населенных пункта — Аль-Сафвания, Аль-Мукаррам, Раджм Аль-Ишара и Расм-Сувайд. Об этом сообщал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (ahmadshr73gmai1). Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, столкновения между правительственными силами и отрядами террористической группировки также отмечались близ города Абу-Ханая, расположенного в северной части «Акербатского котла» в соседней провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

В провинции Дейр эз-Зор была сформирована новая группировка вооруженной оппозиции, в которую вошли ранее бывшие в составе коалиции «Магавир Ат-Таура» организации. В новообразованное формирование вступили «Джейш Магавир Аль-Сора», «Джейш Усуд Аш-Шаркия», «Ахрар Аш-Шаркия», «Джейш Аш-Шаркия» и «Лива Тахрир». Возглавляет альянс полковник Ахмад Бадиа. Боевики этих группировок по-прежнему спонсируются Соединенными Штатами Америки, они вскоре также примут участие в борьбе за контроль над Дейр эз-Зором и его нефтяными месторождениями, передавал информационный портал Al Manar News.

Тем временем российские военные самолеты продолжили проводить боевые вылеты в окрестностях столицы региона. Как сообщало агентства новостей Damascus Now, под ударами ВКС РФ оказались военные объекты террористической группировки вблизи районов Аль-Хувейка, Ар-Рашидия и Хатла. Сирийские ВВС также провели несколько бомбардировок позиций радикалов ИГ. Никаких сведений о нанесенном ИГИЛовцам уроне до сих пор не поступало.

Во второй половине дня Минобороны РФ опубликовало снимки с разведывательных самолетов, на которых запечатлены бронемашины США, оставленные без охраны на территориях, подконтрольных ИГИЛ. Этот пример не является единичным случаем, свидетельствующим о связях между Вашингтоном и террористами. Во многих районах, которые были захвачены Сирийскими демократическими силами**** (SDF), по неизвестным причинам была сохранена почти вся инфраструктура. Напомним, террористы как правило наносят городам значительные разрушения, прежде чем отступить. По предположению Министерства обороны России, данный факт может свидетельствовать о наличии договоренностей между США и ИГИЛ относительно дальнейшего продвижения отрядов SDF по территории провинции.

Накануне вечером представители МО России сообщили, что в результате обстрела со стороны террористов ИГИЛ в районе Дейр эз-Зора был убит один из российских военных советников — генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Провинция Идлиб

Несмотря на зону деэскалации, установившуюся в провинции Идлиб после переговоров между представителями России, Турции и Ирана, правительственные войска продолжили вести борьбу с террористической группировкой «Тахрир аш-Шам». Режим прекращения огня не распространяется на крайне радикальные формирования — прежде всего, на «Джебхат ан-Нусру» и ИГИЛ. По сообщениям военных источников в сети Twitter и Telegram (ayoonsyria) и (NRVR11), авиация РФ провела воздушные атаки на укрепрайоны радикалов «Ан-Нусры» недалеко от городов Хан Шейхун, Бадама и Джиср Аш-Шугур, а также на окраинах поселений Тари, Таль Марк и Харш Банин.

Провинция Ракка

В минувшие сутки курдские подразделения, несмотря на поддержку международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки, потеряли как минимум 12 военнослужащих из числа Рабочей партии Курдистана (РПК) в административном центре провинции. Как сообщал Twitter-канал (i4as), снайперы «Исламского государства» вели активную деятельность в кварталах Аль-Рамила и Аль-Фардос. После этого боевые действия в Ракке приостановились.

Провинция Хама

На севере провинции после недавней контратаки боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам» и ее союзников не прекращали работать российские ВКС. На протяжении всего дня военные самолеты РФ наносили авиаудары по позициям исламистов в районе города Мурек, а также вблизи населенных пунктов Аштан и Кафр Набуда, передавал Telegram-канал (NRVR11). Согласно информации новостного портала Al Manar News, отряды «Ан-Нусры» тем временем открывали огонь по подконтрольным САА территориям. Напомним, военные эксперты утверждают, что внезапная активность исламистов в данном районе связана с деятельностью Вашингтона. США необходимо отвлечь сирийскую армию от театра военных действий в Дейр эз-Зоре. Как сообщало информагентство Al Masdar News, на помощь САА были направлены части Национальных сил обороны****** (NDF), дислоцировавшиеся на юге Сирии.

Поступали данные о готовящемся нападении террористов «Исламского государства», окруженных в районе Акербата. Военный источник в сети Twitter (Ansar_Alsena) утверждал, что ИГИЛовцы готовят атаку на так называемую «дорогу жизни». Тем не менее данные сведения так и не были подтверждены. Во второй половине дня под обстрелом радикалов ИГ оказался город Саламия, в результате чего был убит мирный житель.

Ирак

Правительственные силы Ирака продолжили развивать наступление в районе города Хавиджа в провинции Киркук. Еще один населенный пункт был освобожден от оккупации террористов «Исламского государства». Под контроль Сил народной мобилизации и иракской федеральной полиции перешел город Аз-Заб. Об этом сообщал источник в Telegram (teamsmediawar_1).

Тем не менее радикалы террористической группировки продолжают организовывать взрывы в противоположной от зоны боевых действий части Киркука. Так, четверо солдат курдских отрядов пешмерга были убиты в результате взрыва СВУ в деревне Абу Хамад.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)