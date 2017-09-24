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Сирия новости 24 сентября 22.30: исламисты обстреляли Дамаск, в Дейр эз-Зоре убит военный советник РФ
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    Сирия новости 24 сентября 22.30: исламисты обстреляли Дамаск, в Дейр эз-Зоре убит военный советник РФ

    22:30  24 Сентября 2017
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    Исламисты обстреляли Дамаск

    Сирия, 24 сентября. В Дейр эз-Зоре в результате обстрела ИГ погиб генерал-лейтенант РФ Валерий Асапов. Город Саламия в провинции Хама подвергся обстрелам ИГИЛ. Боевики «Ан-Нусры»*** открыли огонь по мирному району Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: атакуют укрепленные пункты боевиков северо-западнее Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят авиаудары по опорным пунктам исламистов к северо-западу от Алеппо; понесли потери в живой силе в столкновениях с «Ан-Нусрой» вблизи города Даръа; лишились БМП в боях с ИГ в районе населенного пункта Хамдат Аль-Амр на востоке провинции Хама.

    «Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в «Акербатском котле» в провинциях Хомс и Хама; утратило деревню  Раджм Аль-Ишара в восточной части Хомса; открыло огонь по мирным районам города Саламия в Хаме, ранены гражданские лица; потеряло несколько стратегических позиций в ходе столкновений с ВС Ирака в провинции Киркук.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилой район Аль-Адави в Дамаске, убит мирный житель; подверглась артиллерийским ударам САА близ населенного пункта Хараста в Восточной Гуте.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал Syria Above на своей официальной странице в сети Twitter (SyriaAbove) сообщает о новых обстрелах, проведенных радикалами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам». В результате падения ракетного снаряда, выпущенного с позиций исламистов в Восточной Гуте, в жилом районе Аль-Адави в столице был убит мирный житель.

    После ракетной атаки боевиков правительственные силы открыли огонь по опорным пунктам группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам», возглавляющей «Тахрир Аш-Шам», в районе населенного пункта Хараста на северо-востоке Дамаска, передает Twitter-канал (Ghouta_GMC).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    По информации военного источника в социальной сети Twitter (VitoPress), сирийская авиация  продолжает наносить авиаудары по позициям боевиков антиправительственных формирований «Файлак Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Кафр Халеб и Аль-Шейх Али, расположенных северо-западнее столицы провинции. Ранее сообщалось о том, что ВВС Сирии активизировали боевые вылеты в регионе после обстрелов со стороны радикалов «Файлак Аш-Шам» аэропорта в пригороде Алеппо.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Несколькими часами ранее сирийские войска вместе с проасадовскими отрядами провели операцию по освобождению населенных пунктов Аль-Сафвания, Аль-Мукаррам и Расм-Сувайд в восточной части провинции. Значительную поддержку силам союзников оказали российские военные самолеты. По данным информационного агентства Al Manar News, столкновения между террористами «Исламского государства» и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в предместьях освобожденных территорий все еще продолжаются. Как передает Twitter-канал (mustafahossen01), после нескольких авиаударов авиации РФ по позициям ИГИЛовцев, боевики были вынуждены также оставить деревню Раджм Аль-Ишара.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Сирийская арабская армия и проправительственные отряды ополчения продолжают подготовку к массовому форсированию реки Евфрат. В помощь войскам Башара Асада российские военные направили переправочно-десантные паромы, предназначенные для перевоза танков, ракетных комплексов, артиллерийских систем и боевых машин пехоты. Паромы уже доставлены на военную базу «Хмеймим», находящуюся в западной провинции Латакия, и далее будут переброшены в Дейр эз-Зор.

    Стало известно, что в ходе столкновений между террористами «Исламского государства» и правительственными войсками в окрестностях Дейр эз-Зора погиб член группы военных советников РФ генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом сообщили представители Минобороны России.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    После того как боевики «Джебхат Ан-Нусры» отразили атаку правительственной армии в районе Аль-Маншия, подразделения САР были вынуждены отступить на исходные позиции. Тем не менее артиллерия САА уже возобновила обстрелы укрепленных пунктов исламистов в пригородах административного центра региона — Аль-Сайда и Аль-Гария. Кроме того, войска САР начали возводить укрепления на линии соприкосновения сил противников. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (Ferrapeechr1). Однако по информации Twitter-канала (IbrahimAlKmis), в ходе предыдущих столкновений более пяти солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты или получили ранения. Данные сведения уточняются.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Алеппо

    На востоке провинции в районе стратегического города Акербат, вокруг которого при поддержке ВКС РФ был сформирован «Акербатский котел», возобновились боестолкновения между правительственными войсками и отрядами «Исламского государства». Согласно данным, опубликованным военным источником в Twitter (_saudalshanbri), боевикам террористической группировки удалось уничтожить боевую машину пехоты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Хамдат Аль-Амр. Кроме того, радикалы ИГ в очередной раз открыли огонь по мирным районам города Саламия, в результате чего по меньшей мере четверо гражданских лиц пострадали, передает новостное агентство Damascus Now.  

    Тем временем ВКС РФ продолжают наносить удары по огневым позициям «Джебхат Ан-Нусры» к северо-западу от города Хама — в окрестностях населенных пунктов Сахль Аль-Габ и Ас-Сармания, сообщает Telegram-канал (NRVR11).

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационный портал Al Sumaria News сообщил о новых успехах иракских вооруженных сил и ополченцев «Хашд Аш-Шааби» в провинции Киркук. Правительственным войскам удалось занять несколько стратегических позиций террористов «Исламского государства» в пригородах ключевого форпоста ИГ — Хавиджи. В настоящий момент силы союзников ведут обстрелы укрепрайонов террористической группировки в окрестностях города. Напомним, в первой половине дня под контроль армии Ирака также перешел населенный пункт Аз-Заб.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #новости сирии #даръа #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
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