Мэр Лондона выступил против визита Трампа в Великобританию
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Лондон, 24 сентября. Запланированный на вторую половину 2017 года визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Великобританию является «неправильным». Так считает глава Лондона Садик Хан.
«Я иногда думаю, что люди невежественны», — подчеркнул британский политик.
London mayor says Britain should not host President Trump on state visit https://t.co/HmRDu3ZaAc pic.twitter.com/LYuNqAjsr7— Reuters Top News (@Reuters) September 24, 2017
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.