«Зенит» уверенно победил «Краснодар» в матче чемпионата России

В Избранное

Краснодар, 24 сентября. Питерский «Зенит» на выезде победил футбольный клуб «Краснодар» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:0.

Команда Роберто Манчини захватила инициативу с первых минут встречи. Голы Ерохина и Полоза стали закономерным следствием подавляющего преимущества питерцев.

Второй тайм «Краснодар» провел куда более уверенно. Лунев несоклько раз спасал питрский клуб от верного гола.

Победа над одним из главных конкурентов позволила «Зениту» укрепить лидерство в чемпионате России. В активе «сине-бело-голубых» 27 очков в 11-ти поединках. На четыре очка меньше у московского «Локомотива».

Накануне сообщалось о сенсационном поражении «Зенита» от «Динамо» СПб в матче Кубка России.