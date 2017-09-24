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Политика
Шесть человек пострадали при стрельбе в церкви в США
Политика
Шесть человек пострадали при стрельбе в церкви в США
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    Шесть человек пострадали при стрельбе в церкви в США

    20:32  24 Сентября 2017
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    Шесть человек пострадали при стрельбе в церкви в США

    Вашингтон, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов США выясняют обстоятельства стрельбы в штате Теннесси. Об этом сообщили в воскресенье американские СМИ.

    Инцидент произошел в населенном пункте Антиок. Согласно предварительной информации, неизвестный злоумышленник напал на людей в церкви. В результате шесть человек получили различные ранения.

    Непосредственно нападавший был задержан.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #стрельба
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