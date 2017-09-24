Шесть человек пострадали при стрельбе в церкви в США
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Вашингтон, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов США выясняют обстоятельства стрельбы в штате Теннесси. Об этом сообщили в воскресенье американские СМИ.
Инцидент произошел в населенном пункте Антиок. Согласно предварительной информации, неизвестный злоумышленник напал на людей в церкви. В результате шесть человек получили различные ранения.
Непосредственно нападавший был задержан.
#BREAKING: Suspect in Burnette Chapel Church of Christ shooting in Antioch, #Nashville, #Tennessee has been arrested.— Breaking News (@BreakingNGlobal) September 24, 2017