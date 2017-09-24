Сирия готова вместе с ООН расследовать инцидент в Хан Шейхуне: всплывут ли новые факты связей США с террористами

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Валид Муаллем, глава сирийского внешнеполитического ведомства, во время своего недавнего выступления в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН коснулся также темы инцидента с использованием химического оружия, который произошел в городе Хан Шейхун в апреле текущего года. Дипломат подчеркнул, что официальный Дамаск готов совместно с экспертами Организации Объединенных Наций провести наконец честное, независимое расследование.

Глава министерства иностранных дел САР назвал «вопиющим» поступок Соединенных Штатов, которые, основываясь лишь на данных связанных с «Джебхат ан-Нусрой» (группировка запрещена в РФ) членов якобы гуманитарной организации «Белые каски», нанесли ракетный удар по аэродрому Сирийской арабской армии (САА) «Шайрат» в провинции Хомс. Муаллем отметил, что все заявления Вашингтона о том, что на этой базе САА хранилось химоружие, — ложь. Он напомнил о полной ликвидации программы химического вооружения еще в 2014-м году, отметив, что процедура уничтожения всех запасов прошла в присутствии иностранных наблюдателей.

Напомним, в начале этого месяца специальная комиссия ООН по расследованию случаев нарушения прав человека в САР уже вынесла вердикт по итогам проведенной ею проверки. Члены комиссии вслед за представителями США возложили вину за проведение сразу нескольких химических атак на территории Сирии, и в том числе в Хан Шейхуне, на правительственную армию арабской республики. При этом эксперты международной организации не посещали провинцию Идлиб и основывали свое решение лишь на косвенных уликах, в частности на показаниях очевидцев, которых, однако, многие эксперты считают подставными. Так, специалисты ООН даже не взяли пробу почвы на месте происшествия, чтобы проверить ее на предмет заражения.

Станет ли данное заявление главы сирийского МИДа прологом для новой части «химического шоу», как нарекла всю эту историю вокруг сирийского Хан Шейхуна представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова? Будет ли проведено беспристрастное исследование, включающее все необходимые процедуры, в результате которого истинного виновника удастся вывести на чистую воду? Вероятность этого попыталось оценить Федеральное агентство новостей (ФАН).

Заявление Валида Муаллема, без сомнений, абсолютно корректно и рационально, однако, уверен Игорь Коротченко, это не более чем просто риторика, поскольку все стороны прекрасно понимают, что никакого объективного расследования представители ООН проводить не собирались и не собираются. Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России поделился этим мнением с корреспондентом ФАН.

«Призыв к США быть объективными это все равно что призыв к волку не резать овец. Вашингтон проводит абсолютно двуличную политику, направленную на достижение своих целей. На пути к ним американцы широко используют дезинформацию и обман с целью сформировать ложное общественное мнение. Соединенные Штаты прибегают к данным приемам постоянно, и это уже давно перестало удивлять. Соответственно, слова главы сирийского МИДа не более чем риторика: подобные призывы равнозначны призывам к гангстеру не грабить банк».

Официальный Дамаск в лице Валида Муаллема своим обращение продемонстрировал открытость мировому сообществу и готовность к сотрудничеству с Западом в деле расследования инцидента. Однако Вашингтон и его союзники по так называемой антитеррористической коалиции, в свою очередь, пытаются лишь скрыть вину поддерживаемых ими антиправительственных вооруженных группировок за голословными обвинениями. Игорь Коротченко убежден, что именно радикалы, пользующиеся поддержкой США, использовали отравляющие вещества в Хан Шейхуне, в Восточной Гуте и других районах Сирии.