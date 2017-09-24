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Политика
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Политика
Меркель разочарована результатами ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг
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    Меркель разочарована результатами ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг

    20:20  24 Сентября 2017
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    Меркель разочарована результатами ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг

    Берлин, 24 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывала на более высокие показатели ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг. Однако объединение партий планирует вновь принять участие в формировании кабинета министров.

    По словам Меркель, она также считает успех «Альтернативы для Германии» на выборах большим вызовом.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители ХДС/ХСС набирают около 32,5% голосов.

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #фрг
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