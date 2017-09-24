Меркель разочарована результатами ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг

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Берлин, 24 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассчитывала на более высокие показатели ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг. Однако объединение партий планирует вновь принять участие в формировании кабинета министров.

По словам Меркель, она также считает успех «Альтернативы для Германии» на выборах большим вызовом.

#UPDATE Chancellor Angela Merkel wins fourth term, hard right gains foothold in German parliament https://t.co/v0GfXxZOHo pic.twitter.com/9uASaPcev5 — AFP news agency (@AFP) September 24, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что представители ХДС/ХСС набирают около 32,5% голосов.