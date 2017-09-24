Истребитель ВВС Италии разбился на авиашоу

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Рим, 24 сентября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства крушения самолета Военно-воздушных сил Италии на авиашоу в Лацио. Об этом в воскресенье сообщили итальянские СМИ.

Инцидент произошел в районе города Террачина. Согласно предварительным данным, истребитель Eurofighter Typhoon врезался в воду. Позднее было найдено тело пилота.