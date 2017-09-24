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Политика
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Политика
Появились данные первых экзит-поллов на выборах в Германии
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    Появились данные первых экзит-поллов на выборах в Германии

    19:21  24 Сентября 2017
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    Появились данные первых экзит-поллов на выборах в Германии

    Берлин, 24 сентября. В Германии появились первые результаты опросов на избирательных участках. Так, ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель лидирует с показателем 32,5%.

    На втором месте СДПГ во главе с Мартином Шульцем, которая набрала 20%, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что в Германии начались выборы в Бундестаг. В течение дня на всей территории страны открылись 73,5 тысяч избирательных участков. Правом голоса в Германии обладают 61,5 млн человек.

    Партии — в зависимости от количества отданных голосов — займут места в немецком парламенте.

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #германия
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