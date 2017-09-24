Появились данные первых экзит-поллов на выборах в Германии

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Берлин, 24 сентября. В Германии появились первые результаты опросов на избирательных участках. Так, ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель лидирует с показателем 32,5%.

На втором месте СДПГ во главе с Мартином Шульцем, которая набрала 20%, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что в Германии начались выборы в Бундестаг. В течение дня на всей территории страны открылись 73,5 тысяч избирательных участков. Правом голоса в Германии обладают 61,5 млн человек.

Партии — в зависимости от количества отданных голосов — займут места в немецком парламенте.