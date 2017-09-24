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Происшествия
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Происшествия
Ураган «Пилар» приближается к побережью Мексики
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    Ураган «Пилар» приближается к побережью Мексики

    19:02  24 Сентября 2017
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    Ураган «Пилар» приближается к побережью Мексики

    Мехико, 24 сентября. Ураган «Пилар» обрушился на юго-западные районы Мексики, сообщает национальный центр по предупреждению ураганов США.

    В регионе начались сильные проливные дожди и шквалистый ветер, отмечается в сообщении.

    По предварительным данным, в данный момент ураган находится в 185 км к юго-западу от мексиканский островов Лас-Трес-Мариас. Ураган движется со скоростью 75 км/ч.

    Ожидается, что через два дня стихия ослабеет. Во вторник, 26 сентября, ветер практически полностью прекратится, успокаивают жителей Мексики метеорологи.

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    Автор: Алексей Громов
    #мексика #ураган
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