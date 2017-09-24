Иран готов ускорить свою ядерную программу

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Тегеран, 24 сентября. Иранская сторона готова ускорить свою ядерную программу в том случае, если Вашингтон выйдет из соглашения по сделке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

«У Ирана есть ряд возможностей, которые включают выход из соглашения и возвращение к ядерной программе в более быстром темпе. Эта программа останется мирной», — подчеркнул иранский дипломат.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Тегеран в сотрудничестве с Северной Кореей.