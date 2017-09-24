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Происшествия
Корреспондент РИА Новости попал под минометный обстрел в Сирии
Политика
Минобороны РФ показало технику США в районе дислокации ИГ в Сирии
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    Минобороны РФ показало технику США в районе дислокации ИГ в Сирии

    18:31  24 Сентября 2017
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    Минобороны РФ показало технику США в районе дислокации ИГ в Сирии

    Москва, 24 сентября. Минобороны России опубликовало фотоснимки районов сосредоточения боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» в Сирии. На кадрах, представленных на официальной странице ведомства в Facebook, можно увидеть технику, принадлежащую спецназу США.

    Как отмечается в сообщении,  наличие американской военной техники в районах сирийского города Дейр эз-Зора доказывает, что оппозиционные «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке американского спецназа спокойно передвигаются через отряды ИГ вдоль реки Ефрат.

    В комментарии Минобороны также говорится, что военные США дислоцируются в опорных пунктах, принадлежавших ранее исламским боевикам, однако следов штурма или военного столкновения в районе не обнаружено.

    Минобороны РФ показало технику США в районе дислокации ИГ в Сирии

    Кроме того, в районах сосредоточения формирований ИГИЛ зафиксировано большое количество американских броневиков Hummer, которыми располагает спецназ США.

    «Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — отметили в российском ведомстве.

    Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя снимки Минобороны РФ, заявил, что эту тему нужно выдвинуть на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны
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