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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 24 сентября.

В методических указания рассматриваются сильные стороны российского оборонного ведомства и методы противостояния «гибридной военной стратегии России». Пентагон выпустил методичку по ведению войны против России.

Армия правительства Сирии освободила город Маадан в провинции Дейр эз-Зор, ВКС РФ ликвидировали сотни террористов в Идлибе. Сирия новости 24 сентября 07.00: в Дейр эз-Зоре освободили Маадан, ВКС РФ ликвидировали сотни террористов в Идлибе.

«Охотники на ИГИЛ» сейчас являются единственным подразделением, действующим на левом берегу Евфрата при помощи ВКС РФ — в районе крупных залежей нефти. С чем связана нерешительность остальных частей армии Сирии? Об этом — в статье ФАН. Сирия застряла у Евфрата: «Охотники на ИГИЛ» и ВКС РФ нуждаются в решительных действиях армии САР в Дейр эз-Зоре.

Российский уфолог Сергей Чернов прокомментировал сообщение о приближении к Земле враждебной армии пришельцев. Он считает, что это невозможно. Уфолог объяснил, почему нашествия сотен НЛО на Землю не будет.

Певец Александр Градский нецензурно прокомментировал выступление одного из участников шоу «Голос». Видеозапись инцидента была выложена Первым каналом на Youtube. Градский сорвался на мат во время прослушиваний на шоу «Голос».

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на 72-й сессии Генассамблее ООН, назвал «неизбежным» удар по США. Глава МИД КНДР с трибуны ООН назвал неизбежным ракетный удар по США.

Пользователи не оценили преимущества нового iPhone 8 от Apple, в первый день продаж новинки очередей не наблюдалось. Это привело к тому, что убытки яблочного магната за последнюю неделю составили 43 миллиарда долларов. Эксперты объяснили, почему продажи iPhone 8 от Apple провалились по всему миру.

Город Мадан-Джадид на северо-западе Дейр эз-Зора перешел под контроль САА при помощи авиации РФ. Террористы ИГ намерены сорвать мирное соглашение между САА и ССА на юге Дамаска. ВВС Турции ударили по курдам в Ираке. Сирия итоги за сутки на 24 сентября 06.00: САА и ВКС РФ освободили Мадан-Джадид, иракские курды под ударом ВВС Турции.

Последние три с половиной года многих украинцев занимает вопрос: за что же все-таки стоял «Майдан»? Пять часов счастья: как сын украинского генпрокурора на свадьбе погулял.

Президент США прокомментировал высказывание главы МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, который назвал его психическим больным человеком. Трамп в ответ на речь в ООН: КНДР не протянет долго.