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Сирия, 24 сентября. Военная техника США замечена в подконтрольных ИГ районах в Дейр эз-Зоре. Подкрепление NDF****** направляется в северную часть Хамы. САА при помощи ВКС РФ заняли три населенных пункта на востоке провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказали поддержку САА в наступлении к востоку от Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели артобстрел позиций радикалов близ города Дума на северо-востоке Дамаска; совершили боевые вылеты недалеко от населенных пунктов Кафр Халеб и Кафр Хамра к северо-западу от Алеппо; направили подкрепление NDF в северную часть Хамы.

«Исламское государство»: утратило населенные пункты Аль-Сафвания, Аль-Мукаррам и Расм-Сувайд на юго-западе «Акербатского котла» в Хомсе; потеряло два командных пункта в провинции Дияла в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: отбила атаку САА в районе Аль-Маншия на юге Даръа; попала под обстрел САА вблизи населенных пунктов Аз-Зияра и Джаурин к северу от Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: заявила об обстреле позиций САА близ аэропорта Аль-Найраб в городе Алеппо.

Курды: продвинулись до населенного пункта Ас-Сувар северо-восточнее Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Местный источник на своей странице в сети Twitter (ain_tarma) сообщает о продолжающихся вооруженных столкновениях между радикалами антиправительственных формирований и подразделениями САР. Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийские удары по укрепленным пунктам исламистов в районе города Дума, расположенного в Восточной Гуте на северо-востоке Дамаска. Сведения о потерях со стороны радикалов в данный момент формируются.

Провинция Алеппо

Согласно информации оппозиционного агентства новостей ShahbaPress, боевики организации «Файлак Аш-Шам», союзной «Ан-Нусре»***, заявили об обстреле позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе аэропорта Аль-Найраб, находящегося в пригороде административного центра региона. Правительственные информационные порталы данные сведения пока не подтверждали.

Между тем во всех районах Алеппо была возобновлена подача электроэнергии, передает новостное агентство Damascus Now. Напомним, вышки связи линии электропередач были повреждены в результате ракетных ударов «Джебхат Ан-Нусры».

К северо-западу от столицы провинции ВВС Сирии нанесли серию авиаударов. Сирийская авиация совершила боевой вылет в районе населенных пунктов Кафр Халеб и Кафр Хамра. Об этом сообщает Twitter-канал (AnasAlhage).

Провинция Хомс

Информационное агентство Syria24 Media сообщает о том, что правительственным войскам, поддерживаемым российскими ВКС, удалось продвинуться в «Акербатском котле» и занять населенные пункты Аль-Сафвания, Аль-Мукаррам и Расм-Сувайд, находившиеся в оккупации террористов «Исламского государства». Таким образом, сирийские подразделения приблизились к нефтяному месторождению Билас с юга. Данную информацию также подтверждает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (ahmadshr73gmai1).

Провинция Дейр эз-Зор

По данным Twitter-канала (VivaRevolt), Демократические силы Сирии**** (SDF) продвинулись вплоть до населенного пункта Ас-Сувар к северо-востоку от Дейр эз-Зора и пытаются взять город штурмом. Однако при этом кадры, сделанные в ходе разведывательной миссии российской авиации, говорят о том, что поддерживаемые Соединенными Штатами силы, очевидно, не встречают серьезного сопротивления на своем пути. Так, на официальном Twitter-канале Министерства обороны России были опубликованы фотографии, на которых американская военная техника зафиксирована на позициях террористов «Исламского государства». Минобороны предполагает, что военные США прибыли в данный район, подконтрольный ИГИЛ, для проведения переговоров. Вашингтон заинтересован в борьбе ИГ с сирийской армией. Это позволило бы США бесприпятственно захватить территории Дейр эз-Зора, богатые энергоресурсами. В поддержку подобного предположения также выступает тот факт, что занимаемые курдами военные объекты остаются нетронутыми ИГ, хотя как правило радикалы террористической группировки уничтожают инфраструктуру прежде чем покинуть свои позиции.

Провинция Даръа

Стало известно, что боевики альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры», отбили атаку правительственной армии в районе Аль-Маншия в южной части административного центра провинции. Об этом сообщает военный источник в Twitter (ALmahameed2), подконтрольный вооруженной оппозиции. По неподтвержденной информации, несколько военнослужащих САР получили ранения. Данные сведения пока проверяются.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает, что в северную часть Хамы направилось подкрепление союзников Сирийской арабской армии (САА). Проасадовские отряды Национальных сил обороны (NDF) были передислоцированы из южной Сирии, чтобы оказать поддержку армии Башара Асада в предстоящем наступлении вдоль границы между провинциями Идлиб и Хама. Войска выдвинулись на подмогу САА после того, как радикалы коалиции «Тахрир Аш-Шам» провели атаку на город Маан, подконтрольный подразделениям САР. Ожидается, что военная операция начнется в ближайшие дни. В данный момент артиллерийские дивизионы САА продолжают открывать огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Аз-Зияра и Джаурин, передает оппозиционный Twitter-канал (NRVR11).

Ирак

Бойцы ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» уничтожили два командных пункта террористов «Исламского государства» недалеко от города Хави Аль-Азим в провинции Дияла. Кроме того, как сообщает новостной портал Al Sumaria News, были ликвидированы несколько лодок террористической группировки.

Правительство Курдистана объявило завтрашний день — 25 сентября — выходным в честь проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. Напомним, далеко не все жители Ирака поддерживают идею создания независимого курдского государства, выступая за единство страны. Ранее сообщалось об акции протеста, инициированной местными жителями в провинции Дияла.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)