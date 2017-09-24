Массовое ДТП в Северной Осетии унесло жизни двух человек, шестеро пострадали

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Владикавказ, 24 сентября. Жизни двух человек унесло массовое ДТП с участием четырех машин в Северной Осетии. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла накануне вечером в Ардонском районе на 48-м километре трассы Владикавказ-Чикола-Лескен-2.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, «Волга» под управлением 21-летнего мужчины столкнулась с иномаркой Ford, за рулем которой находился 51-летний житель Владикавказа, после этого ГАЗ-3110 влетел в два автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

В результате погибли водитель Ford и 21-летний пассажир «Волги». Водитель «Волги», а также и пассажиры других автомашин, среди которых есть и несовершеннолетняя ученица 11 класса, были госпитализированы.