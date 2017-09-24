Мартин Скорсезе запустит онлайн-курс по созданию фильмов

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Лос-Анджелес, 24 сентября. Американский режиссер Мартин Скорсезе выпустит он-лайн курс по созданию фильмов для площадки MasterClass.

На курсах именитый режиссер расскажет о собственном подходе к созданию фильмов — от выбора сюжета до подбора актеров.

«Я в восторге от этого проекта, потому что он дает мне шанс поделиться своим вдохновением, опытом и практиками», — цитирует слова режиссера Variety.

Отмечается, что курс из 20 уроков появится на площадке уже в следующем году. Кроме лекций там будут представлены дополнительные уроки, а также возможность лично пообщаться с Мартином Скорсезе.

Introducing our newest class, Martin Scorsese Teaches Filmmaking. Learn more at https://t.co/9Vjhf5wj7M pic.twitter.com/EXhr5YAoVZ — MasterClass (@masterclass) September 22, 2017

Режиссер Мартин Скорсезе хорошо знаком российским телезрителям по фильмам «Таксист», «Банды Нью-Йорка», «Остров проклятых», «Славные парни», «Волк с Уолл-Стрит», «Отступники».