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Мартин Скорсезе запустит онлайн-курс по созданию фильмов
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    Мартин Скорсезе запустит онлайн-курс по созданию фильмов

    18:12  24 Сентября 2017
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    Мартин Скорсезе запустит онлайн-курс по созданию фильмов

    Лос-Анджелес, 24 сентября. Американский режиссер Мартин Скорсезе выпустит он-лайн курс по созданию фильмов для площадки MasterClass.

    На курсах именитый режиссер расскажет о собственном подходе к созданию фильмов — от выбора сюжета до подбора актеров.

    «Я в восторге от этого проекта, потому что он дает мне шанс поделиться своим вдохновением, опытом и практиками», — цитирует слова режиссера Variety.

    Отмечается, что курс из 20 уроков появится на площадке уже в следующем году. Кроме лекций там будут представлены дополнительные уроки, а также возможность лично пообщаться с Мартином Скорсезе.

    Режиссер Мартин Скорсезе хорошо знаком российским телезрителям по фильмам «Таксист», «Банды Нью-Йорка», «Остров проклятых», «Славные парни», «Волк с Уолл-Стрит», «Отступники».

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    Автор: Алексей Громов
    #скорсезе
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