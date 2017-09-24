Донбасс сегодня: беспилотники над Донецком, киевские диверсанты перестреляли друг друга в ЛНР

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Донбасс, 24 сентября. ВСУ пускают в небо над ДНР дроны-беспилотники, груженные взрывчаткой. Донецкий министр сравнил Украину с ИГИЛ (запрещено в РФ). Порошенко ищет помощи Канады для ввода миротворцев в Донбасс. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Украинские дроны над Донецком

Военное руководство ДНР фиксирует рост числа случаев применения в Донбассе украинскими силовиками дронов-беспилотников. Подобные действия, отмечает замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, напрямую противоречат минским соглашениям.

«В последнее время активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе — кустарного производства. При этом беспилотные летательные аппараты могут оснащаться как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами», — пояснил он.

За последнее время донецкие ополченцы заметили и сбили два таких летательных аппарата. При этом отмечается, что их уничтожение дежурными средствами ПВО сопровождается дополнительной детонацией взрывчатых веществ.

Междоусобица среди диверсантов

В Народной милиции ЛНР сообщают о перестрелке двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районе села Новоалександровка. Об этом сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По всей видимости, из-за несогласованных действий командования украинские диверсанты приняли друг друга за представителей луганского ополчения. Один боец ВСУ погиб под «дружественным огнем».

«Также стало известно, что командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады полковник Зубанич скрыл от командования АТО гибель двух военнослужащих, допущенную в ходе проведения тактических учений в первом батальоне», — добавил Марочко.

Не имея возможность скрыть информацию о потерях, украинское военное руководство обвинило в гибели военнослужащего Народную милицию ЛНР.

Украина и ИГИЛ

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев считает постмайданную Украину террористическим образованием, созданным и функционирующим по образу и подобию запрещенного в России «Исламского государства». Об этом госчиновник заявил сегодня в эфире одного из донецких телеканалов.

Напомним, что вчера на Тимофеева было совершенно покушение, машина министра была подорвана. Сам он не пострадал, тем не менее инцидент побудил его озвучить свою позицию по поводу современного украинского государства публично. «Комментировать действия страны Украина иногда тяжело. Тот, кто стал на путь террора — сам становится террористом. На сегодняшний день государство Украина — это страна террористов. У них методы ведения войны точно такие же, как у ИГИЛ — подрывы, диверсии, попытки отравления», — суммирует свою точку зрения Александр Тимофеев.

«Думаю, что как государство Украина больше не существует. Есть террористическая территория, которая называется «Украина», — подчеркивает он.

Контингент миротворцев

Украинский президент Петр Порошенко встретился с главой министерства иностранных дел Канады Христей Фриланд, чтобы обсудить ввод миротворцев в Донбасс. По всей видимости, никакого фактического результата эта встреча не дала — иначе пресс-служба Порошенко уже поспешила бы об этом рассказать. Пока же Святослав Цеголко, пресс-секретарь главы Украины, объявил лишь толь, что разговор был «плодотворный и вдохновляющий».

Несколько ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также высказался по теме возможности введения в Донбасс «голубых касок» ООН. Идея разместить миротворческий контингент ООН на линии соприкосновения в Донбассе было расписана российской стороной во всех подробностях — в том числе и лично устами президента РФ Владимира Путина. Однако пока Россия не получила ни одного предложения по внесенному документу.