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Происшествия
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Россия
В Красноярском крае три района остались без света из-за мокрого снега
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    В Красноярском крае три района остались без света из-за мокрого снега

    17:58  24 Сентября 2017
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    В Красноярском крае три района остались без света из-за мокрого снега

    Красноярск, 24 сентября. Три района в Красноярском крае остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители краевого управления МЧС Российской Федерации.

    Инциденты произошли в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах.

    «В результате выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 15 метров в секунду произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее стало известно о том, что около 30 тысяч человек остались без света в Челябинской области.

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    Автор: Алексей Громов
    #красноярск #свет
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