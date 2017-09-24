В Красноярском крае три района остались без света из-за мокрого снега

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Красноярск, 24 сентября. Три района в Красноярском крае остались без света из-за непогоды. Об этом сообщили в воскресенье официальные представители краевого управления МЧС Российской Федерации.

Инциденты произошли в Краснотуранском, Балахтинском и Идринском районах.

«В результате выпадения осадков в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 15 метров в секунду произошли отключения линий С-93 и С-94 ВЛ-100 кВ», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что около 30 тысяч человек остались без света в Челябинской области.